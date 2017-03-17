Григорян: после победы над «Оренбургом» в раздевалке «Анжи» будет лезгинка

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал домашнюю победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.
«Я давно ждал эту победу, это первая победа для меня как для тренера в Премьер-Лиге. И я думаю, как говорил классик, лёд тронулся.
Аяз Гулиев сыграл одну из ведущих ролей сегодня, и сама судьба его направила, потому что в стартовом составе должен был выходить Брызгалов, который получил травму, и я принял решение выпустить Аяза. Хотя, думаю, Гасанов, вышедший вместо Эззатоллахи по ходу игры, сыграл великолепно.
Какие эмоции сейчас в раздевалке? У нас сейчас будет лезгинка», — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».