Евдокимов: я для Прудникова плохой тренер, как, наверное, и 15 предыдущих

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал гостевое поражение от «Анжи» (0:1) в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.
«Анжи» — боевая команда, и понятно было, что сегодня всё решит один гол. Мы его и пропустили, поэтому проиграли. Хотя моменты были и у нас, и у «Анжи», но, мне кажется, мы всё-таки были ближе к голу. Тем не менее «Анжи» забил и победил", — заявил Евдокимов после матча, в котором единственный гол забил Александр Прудников.
«Момент, когда Прудников после гола подбежал ко мне? Он — великолепный футболист, я к нему отношусь очень хорошо. Я для него плохой тренер, что естественно, потому что он у меня не играл. Так же как, наверное, и 15 предыдущих. Ничего не случилось. Подбежал, мы выплеснули эмоции, это футбол», — заявил Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».