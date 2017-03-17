Дзюба – «Матчу»: я спокоен как удав!

Нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба опубликовал ироничный ответ телеканалу «Матч», на котором в последнее время демонстрируется реклама реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» с вопросом «Почему нервничает Дзюба?».
«Не дождётесь, «Матч ТВ»! Спокоен как удав!» — написал Дзюба в «Инстаграме».
Реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» предоставит его участникам шанс попасть в профессиональный футбол. Участие в шоу может принять любой желающий в возрасте от 18 до 25 лет.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Инстаграме» Артёма Дзюбы.