Президент «Андерлехта»: «МЮ»? Мы никогда не думали, что сможем пройти и «Зенит»

Президент «Андерлехта» Роже ван ден Сток прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которой бельгийскому клубу достался в соперники английский «Манчестер Юнайтед». Встречи запланированы на 13 и 20 апреля.
«Нам достался тяжелейший жребий, но мы никогда не думали о том, что сможем пройти и «Зенит» на предыдущей стадии – команду уровня Лиги чемпионов», – приводит слова ван ден Стока пресс-служба «Андерлехта».
В противостоянии с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехт» победил на своём поле со счётом 2:0, уступил 1:3 в ответной встрече, но вышел в следующий раунд благодаря голу на чужом поле. В 1/8 финала турнира бельгийцы дважды обыграли кипрский клуб АПОЭЛ с одинаковым счётом 1:0.