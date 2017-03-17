Шмельцер: пройти «Монако» в 1/4 финала ЛЧ – интересная задача для «Боруссии» Д

Капитан дортмундской «Боруссии» защитник Марсель Шмельцер прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «шмели» попали на «Монако».
«Пройти «Монако» в четвертьфинале Лиги чемпионов – это очень интересная задача для «Боруссии». Будет очень трудно. «Монако» обладает не только индивидуально сильными игроками, но и компактной и целеустремлённой командой. Это именно то, что должна показать наша команда в этом противостоянии, чтобы получить шанс выйти в полуфинал. В предыдущих сезонах Лиги чемпионов мы уже доказывали, что на это способны», — цитирует Шмельцера пресс-служба УЕФА.
Первый матч «Боруссия» — «Монако» состоится 11 апреля в Дортмунде. Ответная игра пройдёт во Франции 19 апреля.