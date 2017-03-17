Т. Алькантара: неважно, что «Бавария» первый матч с «Реалом» сыграет в Мюнхене

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара поделился мнением об итогах жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. «Баварию» ожидает встреча с «Реалом». Первый матч пройдёт в Мюнхене 12 апреля, ответный — в Мадриде 18-го.
«Мы сыграем против действующего обладателя титула, против одной из лучших команд Европы. Это определённо будут два очень интересных матча. И мы с радостью ждём их.
Четвертьфинал Лиги чемпионов — это всегда нечто особенное. То, что мы сначала играем дома, не имеет значения. Мы должны хорошо подготовиться», — цитирует Алькантару официальный сайт «Баварии».