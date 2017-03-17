Клопп: «Сити» захочет реабилитироваться, но «Ливерпуль» это не интересует

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» (19 марта) в 29-м туре АПЛ. Немецкий специалист проанализировал игру «горожан» с «Монако» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов. После поражения во Франции «Сити» вылетел из ЛЧ.
«Думаю, Гвардиола сделал отличные перестановки в перерыве матча с „Монако“, и команда заиграла по-новому, особенно это касается фланга, на котором располагался Стерлинг. Должен сказать, было приятно смотреть на их игру.
Теперь я даже не знаю, в каком настроении они подойдут к нашей встрече. Не думаю, что „Сити“ всё ещё будет расстроен, скорее всего, они захотят реабилитироваться, но это нас не особо интересует», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».