Моуринью: мы не готовы быть тем самым «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что не готов гарантировать, что манкунианская команда вновь начнёт доминировать в Англии, как это было во времена сэра Алекса Фергюсона.
«Могу ли я вернуть славные дни „Юнайтед“? Не пытайтесь вернуться на 10-20 лет назад, поскольку это невозможно. Сейчас мы не готовы быть тем самым „Манчестер Юнайтед“. Мы не готовы быть доминирующей силой. Мы не готовы выигрывать всё подряд. Однако, учитывая мой характер и характер клуба, мы готовы бороться в каждом матче и за каждое очко. Просто наша команда в нынешнем её состоянии не соответствует тем амбициям, которые присущи такому гранду. Один трофей мы уже взяли, а многие команды завершат сезон с пустыми руками. Но нужно бороться за выход в Лигу чемпионов. Да, недавно мы выиграли Кубок лиги, но сезон на этом не заканчивается», — приводит слова Моуринью BBC.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги и рискует вновь остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон.