Оздоев: «Терек» подойдёт к матчу с ЦСКА готовым и добьётся хорошего результата

Полузащитник «Терека» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от домашнего матча 20-го тура РФПЛ против ЦСКА, который состоится 19 марта.
«Мы хорошо готовились к этой встрече. После тяжелого матча в Ростове был восстановительный день, потом выходной. Думаю, что к игре с ЦСКА подойдём в 100-процентной готовности. Этот матч очень важен для нас. Постараемся дать бой и показать хорошую игру. ЦСКА — один из лидеров РФПЛ. Предстоит хороший поединок. Нам нужно выдержать, выстоять и показать хорошую игру, свой ритм и темп. Думаю, что добьёмся хорошего результата», — сказал Оздоев в интервью пресс-службе «Терека».
После 19 туров РФПЛ ЦСКА (36 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Терек» (29) находится на седьмой строчке.