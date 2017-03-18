Клопп: переговоры о продлении контракта с Джаном идут хорошо, ему здесь нравится

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о переговорах по продлению контракта с полузащитником Эмре Джаном. Действующее соглашение немецкого футболиста с красными рассчитано до лета 2018 года.
«Не имеет никакого смысла обсуждать эту ситуацию, но раз появляется столько слухов… Мы ведём переговоры, что ещё я могу сказать? Они проходят хорошо, потому что Эмре нравится в „Ливерпуле“. Мы любим его как человека и как игрока. Так что переговоры продолжаются, больше сказать нечего», — цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдской команды.