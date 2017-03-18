Депай: не понимал Моуринью в «МЮ». Оказался для него недостаточно хорошим

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай, который этой зимой перебрался во французский клуб из «Манчестер Юнайтед», выразил мнение, что ему не удалось закрепиться в стане манкунианцев под руководством Жозе Моуринью в связи с тем, что наставник не видел в нём достаточно хорошего игрока для основного состава.
«Я не понимал Моуринью, когда играл за «Манчестер Юнайтед» под его руководством, но он был главным. Просто оказался недостаточно хорошим для него. Это нормально, теперь я могу показывать свой уровень игры здесь, в «Лионе», — приводит слова Депая BeIN Sports.
Сумма трансфера Депая составила € 16 млн, ещё € 9 млн «МЮ» может получить в качестве бонусов. В девяти матчах чемпионата Франции за «Лион» он забил пять мячей и сделал две результативные передачи.