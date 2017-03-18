Мюллер: «Бавария» всегда далеко проходит в ЛЧ, когда выбивает «Реал»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники мюнхенцам достался мадридский «Реал».
«Реал» является топовым соперником. Всегда, когда нам удавалось обыграть «Реал» в Лиге чемпионов, мы потом проходили очень далеко», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».
Первый матч «Бавария» проведёт с «Реалом» в Мюнхене 12 апреля, а ответный — в Мадриде 18-го.
Мюллер дебютировал в составе «Баварии» в 2007 году. За последние 10 лет его команда дважды выбивала «Реал» из плей-офф Лиги чемпионов. В 2007 году мюнхенцы выбили мадридцев из 1/8 финала, однако уже в следующем раунде на их пути в полуфинал встал «Милан». В 2012 году «Бавария» выбила «Реал» из полуфинала, а в решающем матче турнира уступила по пенальти «Челси».