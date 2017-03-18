Селюк: Туре в «Манчестер Юнайтед»? Почему бы и нет

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, сообщил, что его клиент не против рассмотреть возможность перехода в «Манчестер Юнайтед», если поступит соответствующее предложение.
«Мы официально начали обсуждать предложения других клубов. Мы до 15 марта ожидали каких-либо действий от „Манчестер Сити“, потому что Яя любит эту команду и хотел бы в ней остаться, но теперь мы вынуждены начать переговоры. У нас есть три варианта. Речь не идёт о переходе в Китай или MLS. Яя будет играть в Европе. Я общался с клубами из разных стран, в частности, Италии и Испании.
Переход в „Манчестер Юнайтед“? Почему бы и нет. Жозе Моуринью — очень хороший тренер, а Златан Ибрагимович играл вместе с Туре за „Барселону“. Я понимаю, что эти два клуба являются злейшими врагами, но это не наша проблема — это проблема руководства „Манчестер Сити“. Оно молчит, и теоретически завтра мы можем подписать контракт с другой командой, и для них будет уже поздно», — приводит слова Селюка Sky Sports.
Контракт Яя Туре с «Манчестер Сити» истекает в конце этого сезона, но клуб пока не сделал игроку предложения о продлении соглашения.