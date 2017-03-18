Клопп поддержал Моуринью, раскритиковавшего FA и АПЛ за составление календаря

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп согласился с мнением наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о том, что FA и АПЛ при составлении расписания игр не учитывают интересы английских клубов, выступающих в в еврокубках. Ранее Моуринью выразил негодование по поводу того, что «МЮ» после матча Лиги Европы с «Ростовом», который состоялся в четверг, предстоит ранний воскресный матч с «Мидлсбро».
«Я слышал, что сказал Моуринью, и могу сказать, что у нас в прошлом году была та же самая проблема. Мы играли с „Вильярреалом“ в четверг, а потом с „Суонси“ в воскресенье в 12 часов. Так делать нельзя, не нужно усложнять нам жизнь — я с этим согласен», — приводит слова Клоппа Daily Mail.