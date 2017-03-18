Лебеденко: понять, каким стал ЦСКА, можно будет только спустя несколько туров

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ с московским ЦСКА.
«Оценивать ЦСКА сейчас невозможно. У них есть определённые проблемы, а победа над „Томью“ (4:0) просто должна была случиться. У ЦСКА поменялся тренер, поэтому понять, какой стала команда, можно будет только спустя несколько туров. Тем не менее нам нужно постараться показать свои лучшие качества и победить.
„Терек“ всегда славился своей командной игрой. Независимо от того, кто находится на поле, мы должны показывать одинаковый футбол», — приводит слова Лебеденко пресс-служба «Терека».
Матч «Терек» — ЦСКА пройдёт 19 марта в Грозном, начало — в 16:30 мск.