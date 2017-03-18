«Томь» — «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 11:30

Сегодня, 18 марта, в Томске на стадионе «Труд» состоится матч 20-го тура российской Премьер-Лиги «Томь» — «Амкар»
Встреча начнётся в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Томь» — «Амкар».
Встречу 18.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Тимуром Арсланбековым из Москвы.
Ранее друг с другом команды встречались 30 раз. 11 раз победу праздновали футболисты «Амкара», 11 матчей завершилось вничью, и восемь раз сильнее оказывались игроки «Томи». Последняя встреча между этими командами состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой «Амкара» со счётом 1:0.
В таблице РФПЛ «Томь» (9 очков) располагается на последнем месте, а «Амкар» (30 очков) занимает шестую строчку.