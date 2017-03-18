Дибала признался, что не испытывает страха перед «Барселоной»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала не испытывает страха перед «Барселоной». Каталонский клуб будет противником «старой синьоры» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Узнав об итогах жеребьёвки, футболист сборной Аргентины написал на своей странице в социальной сети «Твиттер»: «Когда ты веришь в своих партнёров по команде, то никогда не испытываешь страха. Вперёд, «Юве», впереди нас ждёт приятная задача».
Первая игра между итальянским и испанским грандами состоится 12 апреля на поле бьянконери, ответная – 19 апреля.