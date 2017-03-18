Иньеста: Дани Алвес? На поле нет друзей

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился ожиданиями от предстоящей борьбы с бывшим защитником сине-гранатовых Дани Алвесом, защищающим ныне цвета туринского «Ювентуса». Каталонскому клубу и «старой синьоре» предстоит борьба в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Мы много лет играли вместе с Алвесом и пережили вместе немало приятных моментов. Однако теперь нам предстоит побороться друг с другом. Как обычно говорится в таких случаях, на поле нет друзей. Мы постараемся завоевать путёвку в полуфинал», — приводит слова Иньесты испанское интернет-издание Sport.
Первая игра между итальянским и испанским грандами состоится 12 апреля на поле бьянконери, ответная – 19 апреля.