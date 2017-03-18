Селезнёв: хочу вернуться домой и снова сыграть на «Донбасс Арене»

Форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнёв рассказал, как проходит его адаптация в Турции, и признался, что хотел бы вновь сыграть на «Донбасс Арене» в Донецке.
«Мне нравится отношение к футболу в Турции, как люди его любят, ходят на стадионы, не оставляя ни один матч без внимания. Футбол вообще хорошая штука, но мне нравится, что тут стараются играть зрелищно. Неинтересно, когда команда ставит против тебя пять защитников.
Какого-то переходного периода у меня и не было. Все в клубе помогали и поддерживали. Пару фраз по-турецки выучил, но в основном общаюсь на английском. Кухня – супер. Голодным не хожу. Живу в арендованной вилле с очень красивым видом на горы. До Чёрного моря совсем недалеко, ездил туда в выходные. Ноги не мочил, просто поел в ресторане, попробовал местные морепродукты.
Можно ли назвать город турецким Донбассом? Нет. Донбасс — это Донбасс. Очень скучаю по родным местам, хочу вернуться домой и снова сыграть на «Донбасс Арене», — приводят слова Селезнёва „Вести“.