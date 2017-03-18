Бышовец: Майкон и Ари в состоянии дожать оборону «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
«Клубы выйдут играть на победу, но их средства будут отличаться. «Железнодорожники» будут усиливать атаку. Известно, что сыграют Майкон и Ари, а они в состоянии дожать оборону «Спартака». Красно-белым придётся применить немало усилий, чтобы их нейтрализовать. «Спартак» рассчитывает на победу, и философия команды, прослеживающаяся в последних матчах, направлена именно на это. Их матчи по зрелищности и напряжённости на достаточно хорошем уровне.
Матч будет напряжённым, потому что «Спартаку» нужно сохранять шансы на чемпионство, а «Локомотиву» – на место в Лиге Европы. Эта мотивация будет главным фактором в этой встрече. Но шансы можно оценить как равные по возможностям и уровням игроков. Всё определит тактика. Думаю, победит дружба — будет ничья», – сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч «Локомотив» — «Спартак» начнётся 18 марта в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.