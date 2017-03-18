«Урал» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

В субботу, 18 марта, в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» состоится матч 20-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Рубином». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Рубин».
Встречу 18.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Виталием Мешковым.
Ранее друг с другом команды встречались восемь раз. Шесть раз победу праздновали футболисты «Рубина», один матч завершился вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Урала». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой «Рубина» со счётом 3:1.