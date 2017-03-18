Иньеста отклонил предложение китайского клуба, обещавшего ему € 35 млн в год

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в последнее время получил предложения от двух китайских клубов, сообщает AS.
Одно из предложений было очень соблазнительным с финансовой точки зрения, поскольку футболисту сборной Испании обещали годовую зарплату в размере € 35 млн. Кроме того, ему предложили и другие привилегии: например, Иньеста мог выходить на поле только в домашних матчах.
Несмотря на позицию игрока, руководство китайского клуба не отказывается от своего намерения и продолжает искать пути для того, чтобы убедить Иньесту.
Ранее испанские сообщали, что Иньеста продлит контракт с каталонским клубом на два года с возможностью пролонгации соглашения ещё на один сезон. Действующий контракт Иньесты с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.