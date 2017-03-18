Венгер: Джака — жертва своей репутации, он получает карточку за первый фол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что полузащитник «канониров» Гранит Джака стал жертвой собственной репутации. Джака, проводящий первый сезон в лондонском клубе, уже успел получить две красные карточки в матчах английской Премьер-лиги.
«Он сейчас в том положении, когда за первый фол он получает жёлтую карточку. Например, в прошлую субботу ротив „Линкольна“ — первый фол и сомнительная жёлтая карточка.
Так что он — жертва своей репутации. Фолы со стороны некоторых игроков гораздо серьёзнее, чем то, что он сделал в матче с „Бёрнли“, и они даже не получают жёлтую карточку. Он получил прямую красную.
С ним случалось подобное в Германии, поэтому, я думаю, что он — жертва этого», — цитирует Венгера The Guardian.