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Куман: не думаю, что фанаты «Эвертона» будут освистывать Лукаку

18 марта 2017, суббота. 09:39. Футбол
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал слова форварда «ирисок» Ромелу Лукаку, который ранее заявил, что в будущем может стать игроком мирового класса, но для этого ему нужна правильная команда.

«Не думаю, что фанаты „Эвертона“ будут освистывать Лукаку. Если игрок демонстрирует свою приверженность, то каждый может ошибаться. Я не вижу здесь проблемы. Нам нужна поддержка — каждый игрок, который выходит на поле, нуждается в поддержке.

Я думаю, что каждый должен понимать свои амбиции и амбиции клуба. Это я и пытался объяснить: Лукаку — профессионал, но он ещё совсем молод», — цитирует Кумана Goal.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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ФК Эвертон Ромелу Лукаку Рональд Куман Болельщики — Футбол
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