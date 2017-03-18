Куман: не думаю, что фанаты «Эвертона» будут освистывать Лукаку

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал слова форварда «ирисок» Ромелу Лукаку, который ранее заявил, что в будущем может стать игроком мирового класса, но для этого ему нужна правильная команда.
«Не думаю, что фанаты „Эвертона“ будут освистывать Лукаку. Если игрок демонстрирует свою приверженность, то каждый может ошибаться. Я не вижу здесь проблемы. Нам нужна поддержка — каждый игрок, который выходит на поле, нуждается в поддержке.
Я думаю, что каждый должен понимать свои амбиции и амбиции клуба. Это я и пытался объяснить: Лукаку — профессионал, но он ещё совсем молод», — цитирует Кумана Goal.