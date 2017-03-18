Бутман: ЧМ — это не потратить кучу денег на ветер, а наш шанс что-то поменять

Известный саксофонист Игорь Бутман, являющийся послом Саранска как города-организатора чемпионата мира — 2018, верит в то, что проведение такого турнира в лучшую сторону повлияет на развитие футбола в России. Кроме того, Бутман считает, что сборная России должна ставить перед собой задачу выиграть чемпионат мира.
«На мировой сцене российский джаз идёт широкой поступью. И мы доказываем всем, что в нашей стране есть большие таланты и огромные человеческие богатства. Мы ещё можем заявить о себе. Мы должны локтями пробиваться сквозь действительно великих мастеров джаза из разных стран. И у нас это получается. Мы полны оптимизма и уверенности: скоро мы займём одно из первых мест на джазовом Олимпе. Может, у российского футбола такой же путь. Я верю, с помощью чемпионата мира мы сможем сдвинуться в нужную сторону. Главное – поставить задачи. Абсолютно уверен, что футбольные таланты у нас не хуже, чем у кого бы то ни было. Нужна только серьёзнейшая работа, вера и любовь к этому делу. Нужно не довольствоваться тем, что есть, потому что другого ничего нет. А наоборот, поставить амбициозные задачи – выиграть чемпионат мира по футболу, внести своё имя в историю. И играть так, чтобы наша футбольная лига совершенно спокойно могла конкурировать с английской. Или с испанской, например.
Чемпионат мира, на мой взгляд, может сильно повлиять на состояние российского футбола, а то и вовсе в корне поменять ситуацию. Это огромная работа. И не только спортсменов. Это работа СМИ, менеджеров, тренеров, детских спортивных школ, от начала и до конца. И об этом я как посол говорю на каждой крупной встрече либо с чиновниками, либо с людьми, связанными со спортом. Эта индустрия должна заработать по-новому. И нужно воспринимать это событие как нечто масштабное, мыслить глобальнее. Чемпионат мира – это не потратить кучу денег на ветер, как говорят злые языки. Это наш шанс что-то поменять. А что уж говорить о том, что чемпионат мира может принести колоссальные средства в экономику страны, в инфраструктуру спортивных сооружений. Города-организаторы на глазах меняются», — поведал Бутман в интервью Welcome2018.