«Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:30

В субботу, 18 марта, в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоится матч 29-го тура АПЛ между «Вест Бромвич Альбион» и «Арсеналом». Встреча начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал».
Встречу 18.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Нилом Суорбриком.
Ранее друг с другом команды встречались 138 раз. 70 раз победу праздновали футболисты «Арсенала», 31 матч завершился вничью, и 37 раз сильнее оказывались игроки «Вест Бромвич Альбион». Последняя встреча между ними состоялась в декабре 2016 года и завершилась победой «Арсенала» со счётом 1:0.