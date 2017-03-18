Родионов: любителей футбола ждёт в воскресенье настоящее московское дерби

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов в преддверии матча 27-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» — «Динамо» дал интервью клубной пресс-службе, в котором поделился ожиданиями от игры, которая состоится на стадионе «Открытие Арена» 19 марта.
«Этот поединок пройдёт в рамках чемпионата ФНЛ. Динамовцы в нём лидируют и, скорее всего, добьются права в следующем сезоне снова выступать в Премьер-Лиге. Спартаковцы тщательно готовятся к этой игре. И нам очень интересно посмотреть на наших молодых футболистов на фоне более опытных лидеров турнира. Не исключаю каких-то сюрпризов в составе нашей команды.
Так или иначе, любителей футбола ждёт в воскресенье настоящее московское дерби. И хочу пригласить их 19 марта в 16:00 занять места на трибунах нашего замечательного стадиона «Открытие Арена», чтобы стать непосредственными свидетелями ещё одного непредсказуемого противоборства красно-белых с бело-голубыми!» — заявил Родионов.