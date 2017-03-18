Ибрагимович: перед матчами с командами Гвардиолы чувствую прилив адреналина

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признался, что матчи против команд Хосепа Гвардиолы являются для него особенно принципиальными. Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», тренировал Ибрагимовича в «Барселоне».
«Когда я играю против его команд, это мотивирует меня, придаёт мне адреналина. Это не личное, нет. Это часть игры.
Наши отношения с Гвардиолой быстро изменились. Сначала он звонил мне каждый день, а в определённый момент просто перестал ставить меня в состав», — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports Italia.