Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гладилин: Ари доставит много проблем «Спартаку»

18 марта 2017, суббота. 11:00. Футбол
Бывший полузащитник московских «Спартака» и «Локомотива» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между этими командами.

«Спартаку» нужны очки, но и «Локомотиву» пора приносить Сёмину результат. Для красно-белых будет достаточно и ничьей. Главное — не проиграть и не потерять большой отрыв от ближайших преследователей. Если «Спартак» выиграет, то это будет идеальный вариант, но сделать это непросто. «Локомотив» сделает всё возможное на своём поле, да и болельщики давно требуют побед. То место, которое «железнодорожники» занимают в турнирной таблице, не для них.

Ари доставит много проблем «Спартаку». Это одна из сильнейших позиций в «Локомотиве», и «Краснодар» совершил огромную ошибку, отпустив его. У Александра Самедова дополнительной мотивации в матче против бывшей команды не будет. Он опытный игрок, попал в «Спартак», и сейчас ему нужно бороться за место в составе. Доказывать Сёмину ничего не нужно, это не самое главное, и эмоции в таких случаях уходят на второй план. Самедов будет стараться играть на своём уровне, а перевозбуждение может пойти во вред.

Думаю, команды сыграют вничью — 1:1. Голов много не будет, футболисты не раз играли друг с другом, и тренеры изучили всё вдоль и поперёк. Явного преимущества не будет ни у кого», – сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Матч «Локомотив» — «Спартак» начнётся 18 марта в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Ари — футболист
Новости. Футбол
18 марта 2017, суббота
11:42 Педро: борьба за титул в АПЛ ещё не закончена
11:37 Лёв: Подольски заслуживает такого прощания со сборной Германии
11:33 Столыпин: Прудников не подошёл «Оренбургу», что теперь с этим делать?
11:23 С. Ребров: Шевченко не просил беречь игроков киевского «Динамо» для сборной
11:23 Адвокат: я закончу тренерскую карьеру после этого сезона
11:09 Клопп признался, что считает себя идеальным тренером для «Ливерпуля»
11:06 Петраков: c «Амкаром» будет непросто, «Томи» нужно убрать мандраж
11:00 «Локомотив» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
11:00 Гладилин: Ари доставит много проблем «Спартаку»
10:59 «Томь» — «Амкар»: стартовые составы команд
10:54 Ибрагимович: перед матчами с командами Гвардиолы чувствую прилив адреналина
10:52 Обамейянг: я в восторге от победы «Боруссии» Д над «Ингольштадтом»
10:32 Родионов: любителей футбола ждёт в воскресенье настоящее московское дерби
10:28 Почеттино: травма Кейна не должна стать для «Тоттенхэма» оправданием
10:21 Тухель: «Боруссия» Д играла не лучшим образом, но это не имеет значения
10:18 В матче Чемпионшипа из-за травмы игрока к первому тайму было добавлено 14 минут
10:13 «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:30
09:58 Бутман: ЧМ — это не потратить кучу денег на ветер, а наш шанс что-то поменять
09:47 Пьюлис: у меня такое чувство, что Венгер хочет умереть тренером «Арсенала»
09:39 Куман: не думаю, что фанаты «Эвертона» будут освистывать Лукаку
09:34 Венгер: Джака — жертва своей репутации, он получает карточку за первый фол
09:25 Конте: в Англии тяжело как следует подготовиться к сопернику, в Италии всё иначе
09:21 Иньеста отклонил предложение китайского клуба, обещавшего ему € 35 млн в год
09:11 «Урал» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
09:09 Бауса: представляю себе Месси, который поднимает Кубок мира над головой
09:00 Бышовец: Майкон и Ари в состоянии дожать оборону «Спартака»
08:56 Селезнёв: хочу вернуться домой и снова сыграть на «Донбасс Арене»
08:55 Иньеста: Дани Алвес? На поле нет друзей
08:53 Дибала признался, что не испытывает страха перед «Барселоной»
08:25 Лопетеги: нам нравится игра Деулофеу, он сможет помочь сборной Испании
08:00 Лепёхин: между «Спартаком» и «Локомотивом» нет пропасти в классе
07:57 Майораль советует «Реалу» воспользоваться слабостью обороны «Баварии»
07:00 «Томь» — «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 11:30
06:23 Анчелотти хочет оставить Комана в «Баварии» на следующий сезон
06:16 Форвард «Фенербахче» Фернандан сломал руку в матче с «Коньяспором»
05:47 Лебеденко: понять, каким стал ЦСКА, можно будет только спустя несколько туров
04:42 Клопп поддержал Моуринью, раскритиковавшего FA и АПЛ за составление календаря
04:07 Видео: красивый гол Шкртела в матче чемпионата Турции «Фенербахче» — «Коньяспор»
03:55 Селюк: Туре в «Манчестер Юнайтед»? Почему бы и нет
03:40 Прудников: «Оренбург» — самая слабая команда в РФПЛ
02:46 Ерохин: в составе «Манчестер Юнайтед» грозно звучат практически все фамилии
01:27 Диаби возобновит тренировки 20 марта
01:24 Жигулёв: приглашение в главную команду «Краснодара» было совершенно неожиданным
01:08 Гвардиола отрицает, что «МС» собирается избавиться от большой группы игроков
00:54 Селезнёв и Зинченко вызваны в сборную Украины
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как завершится столичное дерби?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+