Гладилин: Ари доставит много проблем «Спартаку»

Бывший полузащитник московских «Спартака» и «Локомотива» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между этими командами.
«Спартаку» нужны очки, но и «Локомотиву» пора приносить Сёмину результат. Для красно-белых будет достаточно и ничьей. Главное — не проиграть и не потерять большой отрыв от ближайших преследователей. Если «Спартак» выиграет, то это будет идеальный вариант, но сделать это непросто. «Локомотив» сделает всё возможное на своём поле, да и болельщики давно требуют побед. То место, которое «железнодорожники» занимают в турнирной таблице, не для них.
Ари доставит много проблем «Спартаку». Это одна из сильнейших позиций в «Локомотиве», и «Краснодар» совершил огромную ошибку, отпустив его. У Александра Самедова дополнительной мотивации в матче против бывшей команды не будет. Он опытный игрок, попал в «Спартак», и сейчас ему нужно бороться за место в составе. Доказывать Сёмину ничего не нужно, это не самое главное, и эмоции в таких случаях уходят на второй план. Самедов будет стараться играть на своём уровне, а перевозбуждение может пойти во вред.
Думаю, команды сыграют вничью — 1:1. Голов много не будет, футболисты не раз играли друг с другом, и тренеры изучили всё вдоль и поперёк. Явного преимущества не будет ни у кого», – сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч «Локомотив» — «Спартак» начнётся 18 марта в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.