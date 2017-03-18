«Локомотив» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

В субботу, 18 марта, в Москве на стадионе «Локомотив» состоится матч 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».
Встречу 18.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Михаилом Вилковым.
Ранее друг с другом команды встречались 57 раз. 25 раз победу праздновали футболисты «Спартака», 12 матчей завершилось вничью, и 20 раз сильнее оказывались игроки «Локомотива». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.