Столыпин: Прудников не подошёл «Оренбургу», что теперь с этим делать?

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин ответил на слова нападающего «Анжи» Александра Прудникова.
Прудников после матча 20-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Оренбург» (1:0) сказал, что его бывшая команда самая слабая в РФПЛ. В прошедшей игре Прудников отметился голом, после которого подбежал к главному тренеру «Оренбурга» Роберту Евдокимову.
«Слабая ли команда “Оренбург” покажет результат, всё еще впереди. Почему Александр так говорит, нужно спрашивать у него. Я не считаю, что мы слабая команда. Да, есть ряд вопросов, над решением которых мы работаем. Прудников не подошёл «Оренбургу», что теперь делать с этим?
В ситуации с забитым голом, я считаю, что это ненормальное явление. Чтобы ни было между тобой и тренером, должно быть взаимоуважение: ты – спортсмен, он – тренер.
Если хочешь что-то доказать кому-то, нужно делать это на футбольном поле. Забил гол – молодец. Он был у нас в клубе. Мы брали его с хорошими намерениями. Такое отношение, на мой взгляд – это оскорбление клуба. Команде обидно, пропустили досадный гол», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ириной Белкиной.
Видео гола можно посмотреть в официальном «Инстаграме» «Анжи».