Лёв: Подольски заслуживает такого прощания со сборной Германии

Товарищеский матч Германия — Англия, который состоится в Дортмунде 22 марта, станет последним в составе немецкой сборной для нападающего «Галатасарая» Лукаша Подольски. 31-летний форвард в августе объявил об уходе из сборной и теперь проведёт последний матч за бундестим. В 129 матчах за национальную команду Подольски забил 48 голов.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв в интервью официальному сайту немецкого футбольного союза прокомментировал это событие.
«Здорово, что Лукаш попрощается таким замечательным способом. Это достойное прощание, которого он заслуживает. Матчи со сборной Англии — это всегда настоящая классика, к тому же мы сыграем перед фантастическими болельщиками в Дортмунде. Думаю, на матче будет потрясающая атмосфера», — заявил Лёв.