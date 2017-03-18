Милнер: нынешний «Ливерпуль» — лучшая команда, за которую я когда-либо играл

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, ранее выступавший за «Манчестер Сити», назвал текущий состав мерсисайдцев лучшей командой за всю свою карьеру.
«Мне очень повезло играть во многих хороших командах с большим количеством классных игроков. Очевидно, что у нас в „Сити“ были очень хорошие игроки, ведь недаром клуб дважды стал чемпионом. Но нынешний „Ливерпуль“ — лучшая команда, за которую я когда-либо играл.
Возможно, в „Сити“ было больше выдающихся игроков, хотя и в „Ливерпуле“ таких хватает. Но здесь мы играем как одно целое, все работают вместе, ради общей цели. Это две совершенно разные команды и два стиля игры, но каждую из этих команд можно назвать фантастической», — цитирует Милнера Sky Sports.