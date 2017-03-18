Кечинов: у Самедова должна быть приличная мотивация в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».
«Игры между «Спартаком» и «Локомотивом» всегда упорные и бескомпромиссные. Зная Юрия Сёмина, могу сказать, что у игроков «Локомотива» будет сумасшедший настрой. Кроме того, у них появился Ари. Это футболист очень приличного уровня, который может доставить проблемы любой команде, а «Спартак» он любит особенно. Так что красно-белым будет очень тяжело. С другой стороны, есть Самедов, который, как мы знаем, не хотел уходить из «Локомотива». Его мотивация тоже будет очень приличной.
Точный счёт в этом матче предсказать трудно, но что-то мне подсказывает, что итогом станет ничья», — сказал Кечинов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Животнёвым.
Матч «Локомотив» — «Спартак» начнётся 18 марта в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.