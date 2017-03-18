Мата: в этом сезоне я часто забиваю голы, но хочу большего

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата оценил свою игру в нынешнем сезоне.
«Я считаю себя тем же игроком с более или менее теми же сильными и слабыми сторонами, что и прежде. Всё дело в уверенности и физической готовности к каждому матчу. Я счастлив и пытаюсь помочь своим товарищам по команде. В этом сезоне я забиваю голы, чем очень доволен, но, очевидно, я хочу большего.
У меня, как и у всех, бывают хорошие игры и плохие игры, но в целом сезон складывается хорошо. Хотя в моём сознании этого никогда не бывает достаточно. Каждый сезон я хочу добиться чего-то большего. В этом году у меня пока получается», — цитирует Мату Sportsmole.