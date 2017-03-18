Дзофф: МСН — сила «Барселоны», но мы — «Ювентус», и мы знаем, как защищаться

Бывший вратарь «Ювентуса» Дино Дзофф поделился мнением о «Барселоне», с которой туринской команде предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт 11 апреля в Турине, ответный — 19-го в Барселоне.
«Месси, Суарес, Неймар — опасное трио. Они, безусловно, сила „Барселоны“, но мы — «Ювентус», и мы знаем, как защищаться. Что касается камбэка «Барселоны», то 6:1 — то, что почти никогда не происходит, вероятно, это отсутствие характера у соперника. Против «Ювентуса» этого не произойдёт», — цитирует Дзоффа Mundo Deportivo.