Монреаль: может, в последнее время желания игроков «Арсенала» было недостаточно

Защитник «Арсенала» Начо Монреаль поделился мнением о слабых результатах команды в последние недели.
«У нас были трудные игры, но, может быть, в последнее время нашего желания было недостаточно. Мы не играли в свой футбол, и, возможно, именно поэтому проигрывали слишком часто.
Когда проигрываешь несколько матчей за короткий временной отрезок, уверенность падает. Мы должны выиграть несколько матчей подряд, и тогда, я полностью в этом уверен, команда снова наберёт ход», — цитирует Монреаля пресс-служба «Арсенала».