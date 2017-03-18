«Урал» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги.
«Урал»: Заболотный, Динга, Новиков, Кулаков, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Манучарян, Лунгу Ильин.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Табидзе, Павленко, Панков, Бугуи, Меркулов, Глушков, Коробов, Ломакин, Серченков, Щербаков.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ахметов, Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Устинов, Санчес, Махатадзе, Камболов, Ткачук, Лестьенн.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Рубин». Начало — в 14:00 мск.