«Томь» победила «Амкар», выиграв в РФПЛ впервые с сентября

Единственный гол в этой встрече на 24-й минуте провёл полузащитник Сергей Кузнецов. Таким образом, «Томь» прервала 12-матчевую серию без побед в РФПЛ. Предыдущий успех томской команды случился 17 сентября 2016 года, когда на своём поле подопечные Валерия Петракова обыграли тульский «Арсенал» (1:0) в матче седьмого тура.
«Амкар» (30 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Томь» (12) находится на последней 16-й строчке.
Посмотреть видео гола «Томи» в ворота «Амкара» также можно в «Твиттере» РФПЛ.