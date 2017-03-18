Булыкин: у «Локомотива» мало шансов на бумаге, но он даст бой «Спартаку»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между «железнодорожниками» и «Спартаком».
«Локомотиву» будет сложно дать бой, но надеюсь на положительный исход для него. «Спартак» сейчас на ходу, а «железнодорожники» после «Краснодара» не в лучшей форме. Но за счёт того, что это дерби, ребята хорошо настроятся и смогут дать бой «Спартаку».
Буду надеяться на хороший исход для «Локомотива», но на бумаге шансов мало. Правда, футбол тем и замечателен, что на бумаге всё может быть решено, а на футбольном поле всё может быть иначе. Я бы поставил на боевую ничью – 1:1, 2:2. Команды не будут играть аккуратно, и будет забито много мячей.
Как эксперт больше склоняюсь к победе «Спартака», а как бывший игрок «Локомотива» – хотелось бы, чтобы команды сыграли вничью», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Игнатовым.
Матч «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.