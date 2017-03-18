Селюк: у Траоре всё в порядке, никакого гендерного насилия нет

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда Ласина Траоре, прокомментировал новость о том, что его клиент подозревается в гендерном насилии.
Испанская Marca ранее сообщила, что 26-летний Траоре, выступающий ныне за хихонский «Спортинг», вступил в словесную перепалку со своей подругой, конфликт был настолько громким, что привлёк внимание соседей, в результате чего к дому Траоре приехали три наряда полиции. Сообщалось, что бывший форвард ЦСКА подозревается в гендерном насилии, однако представители «Спортинга» утверждали, что спор разгорелся по финансовым причинам.
“Всё нормально, ничего интересного. Конфликта никакого нет, всё в порядке. Никакого гендерного насилия нет. Просто журналисты часть слышали и часть додумали. Поэтому так расписали, вот и вышло в средствах массовой информации”,- сказал Селюк в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Никитой Кузиным.