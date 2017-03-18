Чугайнов: «Спартаку» будет недостаточно ничьей с «Локомотивом»

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между «железнодорожниками» и «Спартаком».
«Перед «Локомотивом» и «Спартаком» стоят абсолютно разные задачи. Красно-белые выглядят убедительнее, но до игры о превосходстве говорить не приходится. «Спартаку» недостаточно ничьей для борьбы за чемпионство. Такая команда должна побеждать. «Локомотиву» же после поражения от «Краснодара» такой результат будет в плюс. Тем более если учесть место в турнирной таблице, которое команда занимает на данный момент.
Для Самедова выход против «Локомотива» – дополнительная мотивация. Это принципиальный матч для него, учитывая то, как Александр покинул команду. То отношение, которое было к нему проявлено, будет стимулировать футболиста. Ари добавит атакующего потенциала «Локомотиву» в матче со «Спартаком». Это неплохой форвард, который поможет «железнодорожникам» острее играть в атаке. Это огромный плюс, учитывая, что у «Спартака» остаются проблемы в обороне.
Результативность игры будет зависеть от действий обеих команд. Если будет быстро открыт счёт, то мы сможем увидеть много голов. Но если соперники до последнего будут стараться не пропустить, то на обилие голов рассчитывать не придётся. Думаю, встреча закончится победой «Спартака» со счётом 2:1», – сказал Чугайнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.