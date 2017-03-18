Уэлбек: вторая травма в карьере полностью выбила меня из колеи

Форвард «Арсенала» Дэнни Уэлбек сообщил, что вторая серьёзная травма в карьере стала для него ударом. Футболист получил повреждение колена в мае 2016 года, а вернулся на поле после своей второй травмы только в январе.
«Это было очень трудно. Невозможно выразить словами, каково это, когда играешь и тренируешься каждую неделю, а затем получаешь травму. Первую травму было трудно принять, поскольку никогда до этого не был вне футбола так долго. Это шокирует, не знаешь, как с этим справиться и как на это реагировать. Когда восстановился после первой травмы, а затем получил вторую, это совершенно выбило меня из колеи. Сначала думал, что пропущу только пару месяцев, включая чемпионат Европы, а затем буду готов к старту нового сезона. Однако мне сказали, что нужна операция, а восстановление после неё займёт девять месяцев. Казалось, что меня будто кто-то ударил. Оставалось только бороться с этим», — цитирует Уэлбека Sky Sports.