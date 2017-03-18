Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зе Луиш, Промес, Самедов – в атаке «Спартака» на матч с «Локомотивом»

18 марта 2017, суббота. 15:35. Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на гостевой матч 20-го тура российской Премьер-Лиги против «Локомотива», который пройдёт на стадионе в Черкизове.

В нападении красно-белых с первых минут сыграют Александр Самедов, Квинси Промес и Зе Луиш. В заявку на матч не попали Денис Глушаков и Луис Адриано, которые в преддверии встречи работали по индивидуальной программе.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Ананидзе, Самедов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Давыдов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак». Начало встречи — в 16:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Александр Самедов Зе Луиш Квинси Промес
Новости. Футбол
18 марта 2017, суббота
16:05 Грасия: «Рубин» упустил возможность поправить дела в таблице, проиграв «Уралу»
16:00 21 игрок ЦСКА отправился в Грозный на матч с «Тереком»
16:00 Тарханов: в 1-м тайме могли забить больше, во 2-м было боязно за результат
15:50 «Локомотив» — «Спартак». Болельщики перед дерби: прямая трансляция
15:50 «Рубин» в Екатеринбурге проиграл «Уралу»
15:39 Игроки «Локомотива» получат по € 30 тыс. от «Зенита» за победу над «Спартаком»
15:38 Ари выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче со «Спартаком»
15:35 Зе Луиш, Промес, Самедов – в атаке «Спартака» на матч с «Локомотивом»
15:21 Петраков: может быть, победа над «Амкаром» немного окрылит игроков «Томи»
15:16 Уэлбек: вторая травма в карьере полностью выбила меня из колеи
15:00 Чугайнов: «Спартаку» будет недостаточно ничьей с «Локомотивом»
14:58 Озил из-за травмы не поможет «Арсеналу» в матче с «Вест Бромвичем»
14:57 «Молодёжка» «Краснодара» обыграла «Уфу», «Ростов» уступил «Крыльям Советов»
14:57 Горшков: жаль, что Адвокат решил завершить карьеру, но такова жизнь
14:44 Конте: Фабрегас в этом сезоне демонстрирует, что он замечательный игрок
14:34 «Томь» — «Амкар» — 1:0. Видеообзор матча
14:28 Гаджиев: клубы с политикой, как у «Амкара», не ставят задачи выйти в еврокубки
14:16 Селюк: у Траоре всё в порядке, никакого гендерного насилия нет
14:11 Азар не сыграет в матче со «Сток Сити» и может пропустить игру со сборной России
14:02 Дзамбротта: «Ювентус» по своему уровню ещё никогда не был так близко к «Барсе»
14:00 Булыкин: у «Локомотива» мало шансов на бумаге, но он даст бой «Спартаку»
13:58 Гендиректор «Томи»: в раздевалке была такая радость, как будто выиграли ЧМ
13:43 Петраков: немного чуда в победе «Томи» есть
13:36 Гаджиев: в нескольких эпизодах играли не так, как должна профессиональная команда
13:22 «Томь» победила «Амкар», выиграв в РФПЛ впервые с сентября
13:18 Нобоа о ситуации с долгами в «Ростове»: думаю, скоро всё будет хорошо
13:09 «Урал» — «Рубин»: стали известны стартовые составы
13:00 «Атлетик Б» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:15
12:54 Монреаль: может, в последнее время желания игроков «Арсенала» было недостаточно
12:43 Иванов не поможет «Тереку» в матче с ЦСКА
12:42 «Манчестер Сити» летом намерен приобрести Рюдигера за £ 30 млн
12:39 Модрич: 5-6 лет назад я не мог сказать, что Кейн станет форвардом такого класса
12:36 Дзофф: МСН — сила «Барселоны», но мы — «Ювентус», и мы знаем, как защищаться
12:32 Туре: я хочу остаться в «Манчестер Сити»
12:10 Мата: в этом сезоне я часто забиваю голы, но хочу большего
12:00 «Сток Сити» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
12:00 Кечинов: у Самедова должна быть приличная мотивация в матче с «Локомотивом»
11:53 Милнер: нынешний «Ливерпуль» — лучшая команда, за которую я когда-либо играл
11:42 Педро: борьба за титул в АПЛ ещё не закончена
11:37 Лёв: Подольски заслуживает такого прощания со сборной Германии
11:33 Столыпин: Прудников не подошёл «Оренбургу», что теперь с этим делать?
11:23 С. Ребров: Шевченко не просил беречь игроков киевского «Динамо» для сборной
11:23 Адвокат: я закончу тренерскую карьеру после этого сезона
11:09 Клопп признался, что считает себя идеальным тренером для «Ливерпуля»
11:06 Петраков: c «Амкаром» будет непросто, «Томи» нужно убрать мандраж
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как завершится столичное дерби?
Победа "Локомотива"
1063 (31%)
Победа "Спартака"
1730 (50%)
Ничья
654 (19%)
Проголосовало: 3447
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+