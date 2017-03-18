Зе Луиш, Промес, Самедов – в атаке «Спартака» на матч с «Локомотивом»

В нападении красно-белых с первых минут сыграют Александр Самедов, Квинси Промес и Зе Луиш. В заявку на матч не попали Денис Глушаков и Луис Адриано, которые в преддверии встречи работали по индивидуальной программе.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Ананидзе, Самедов, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Давыдов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак». Начало встречи — в 16:30 мск.