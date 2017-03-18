Игроки «Локомотива» получат по € 30 тыс. от «Зенита» за победу над «Спартаком»

«Зенит» заплатит каждому вышедшему на поле футболисту «Локомотива» по € 30 тыс., если сегодня «Спартак» в матче 20-го тура РФПЛ с «железнодорожниками» недосчитается трёх очков, сообщает «Лайф».
Источник отмечает, что подобное стимулирование — распространённая практика в мировом футболе, а «Зениту», который не оставляет надежд побороться за чемпионство, надо сократить отставание от красно-белых к их очной встрече в рамках 23-го тура. До этой игры «Спартак» встретится с «Локомотивом», «Оренбургом» и «Уфой».
«Спартак» после 19 туров имеет в своем активе 44 очка и занимает первую строчку, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь очков. «Локомотив» располагается на 10-м месте.