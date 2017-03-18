21 игрок ЦСКА отправился в Грозный на матч с «Тереком»

Сегодня, 18 марта, из аэропорта «Шереметьево» ЦСКА вылетел в Грозный, где проведёт матч 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Тереком», сообщает пресс-служба клуба.
На игру отправился 21 футболист. Состав красно-синих выглядит следующим образом:
Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко.
Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Матч «Терек» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» 19 марта. Начало встречи – 16:30 мск.