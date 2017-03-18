Грасия: «Рубин» упустил возможность поправить дела в таблице, проиграв «Уралу»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал гостевое поражение от «Урала» (0:1) в матче 20-го тура РФПЛ.
«Мы очень слабо провели первый тайм. Во второй половине встречи действовали лучше, у нас было преимущество. Были голевые моменты, но команда отреагировала на результат слишком поздно. Тем не менее, с «Уралом» встретимся ещё раз в полуфинале Кубка России. У соперника сильная команды, которая всегда борется. Не даром они дошли до полуфинала Кубка. Возвращаясь к сегодняшнему матчу, для нас он стал упущенной возможностью поправить дела в турнирной таблице. «Урал» является непростым соперником, но сегодня нам следовало побеждать», — сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».
В таблице РФПЛ «Урал» (20 очков) располагается на 12-й строчке, а «Рубин» (27) занимает девятое место.