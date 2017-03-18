Фанаты «Спартака» баннером ответили BBC на фильм о российских фанатах

16 февраля телеканал показал фильм «Армия хулиганов России», основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы 2016 года.
Первый баннер болельщикам удалось раскрыть со второй попытки. В первый раз фрагмент баннера застрял на верхней ложе стадиона. Его содержание намекает на недостоверность информации от телеканала и гласит: «Blah Blah Channel».
А спустя несколько минут на трибуне гостей появился ещё один баннер, в котором аббревиатуру телеканала перевели на русский лад: «Болельщики Большой Страны». На баннере изображены известные люди из политики и шоу-бизнеса, которые являются футбольными болельщиками, а также надпись «Welcome To Russia 2018».
Если фотографии не отображаются у вас, их можно посмотреть в «твиттере» Галины Козловой.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак».