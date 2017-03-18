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Фанаты «Арсенала» посвятили Венгеру две растяжки с самолёта

18 марта 2017, суббота. 17:33. Футбол
Перед матчем 29-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал» (3:1) фанаты гостей обратились к главному тренеру команды Арсену Венгеру необычным способом.

Накануне встречи в небе над стадионом «Хоуторнс», где проходила игра, кружил самолёт с растяжкой «Нет — новому контракту с Венгером. На выход!», а затем появился самолёт с растяжкой «Верим в Арсена».




Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» Bleacher Report UK.

На прошлой неделе сотни фанатов «Арсенала» провели акцию против Венгера. Болельщики призвали французского специалиста оставить свой пост и не продлевать контракт, который истекает грядущим летом.

Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. За это время он с командой трижды становился чемпионом Англии, шесть раз выигрывал Кубок страны и шесть раз — Суперкубок Англии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Вест Бромвич Болельщики — Футбол Фото
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18 марта 2017, суббота
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