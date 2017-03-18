Ещенко: «Спартак» владеет территориальным преимуществом, но надо забивать

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал первый тайм матча с «Локомотивом» в 20-м туре РФПЛ. Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу «железнодорожников». Гол на 41-й минуте забил экс-форвард красно-белых Ари.
«Не получилось забить, не получилась реализация моментов. Владеем территориальным преимуществом, создаём опасные моменты. Надо забить. Неприятно пропускать в концовке первого тайма, тем более на контратаке и из-за таких грубейших ошибок», — сказал Ещенко в эфире телеканала «Наш футбол».